Жителей Тюмени научили оказывать первую помощь Фото: Татьяна Коркина

Жителей Тюмени научили оказывать первую помощь.

– Первая помощь нужна, чтобы устранить угрозу жизни, помочь человеку, оказавшемуся в тяжелой ситуации, например, в ДТП, облегчить его страдания и в некоторых случаях даже спасти, – рассказала заведующая учебным отделом станции скорой медицинской помощи Тюмени Наталья Прохорова.

Она считает, что главное – не быть равнодушными и не проходить мимо. Оценив ситуацию, необходимо вызвать скорую.

Как советует медик, нужно постараться уложить человека набок, особенно если он без сознания. Если нет судорог, приподнимите ноги, подложив под них валик или какой-либо предмет. Ни в коем случае нельзя давать какие-либо таблетки. При порезах и кровотечениях наложите жгут или тугую повязку, приложите холод и, конечно, сразу вызывайте скорую.

В трудных случаях окружающие конечно могут помочь, но и самим следует по возможности быть внимательнее и осторожнее.

– Людям с сахарным диабетом специалисты рекомендуют носить с собой сахар или конфеты, которые нужно съесть при определенных симптомах. Можно положить в паспорт визитку с указанием фамилии, имени, отчества и заболевания (диабет, бронхиальная астма и другие хронические болезни), это важно для понимания ситуации. Многие берут с собой небольшие аптечки и бутылочки с питьевой водой, что совершенно правильно – напомнила Наталья Прохорова.

Основы первой помощи должен знать каждый, ведь на месте пострадавшего может оказаться любой.