Тюменские хоккеисты проведут первую в новом сезоне ВХЛ выездную серию

Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб «Рубин» проведет первую в новом сезоне ВХЛ выездную серию.

Чемпион ВХЛ-2022, клуб «Рубин», готовится к первой выездной серии нового сезона. В регулярном чемпионате тюменский клуб стартовал дома, но не совсем удачно. 3 сентября «Рубин» проиграл «Югре» со счетом 0:2, а 5 сентября «Ростову» - 2:3.

Первая победа пришла к хоккеистам 7 сентября. Тюменцы одолели «Буран» из Воронежа - 4:1. Оформил дубль нападающий Роман Чемерикин, открыв счет в матче и установив окончательный результат. По шайбе забросили форварды Никита Попугаев и Денис Дюрягин.

- Оба гола получились благодаря партнерам. Старт чемпионата у нас не задался, но ничего, исправляем ситуацию - прокомментировал Роман Чемерикин.

В первом выезде «Рубину» предстоит четыре игры. 15 сентября тюменские хоккеисты сразятся с «Южным Уралом» в Орске, а 17 сентября – с «Челметом» в Челябинске, 19 сентября – с «Зауральем» в Кургане. Турне завершится в Верхней Пышме поединком с «Горняком», который пройдет 21 сентября.

Кроме того, до конца месяца «Рубин» проведет две домашние игры. 27 сентября в Тюмени пройдет встреча хоккеистов "Рубина" и хоккеистов «Химика», а 29 сентября – «Рязани-ВДВ».