В Тюмени продолжается регистрация на Областной студенческий форум

Фото: Студцентр Тюменской области

До 22 сентября студенты могут подать заявку на участие в Областном студенческом форуме. Во время события состоится вторая волна грантового конкурса «Моя идея» для муниципальных образований юга Тюменской области.

Студенческий совет региона совместно с «Моей территорией» проводят вторую волну Областного студенческого форума. Во время мероприятия есть возможность выиграть грантовый конкурс и получить до 50 000 рублей на реализацию своего проекта. Участники форума пройдут образовательную программу, где они совместно с экспертами проработают свои проекты и увеличат шансы на победу.

Оформить заявку на участие в форуме можно через группу Студсовета в соцсетях.

Отметим, что в марте 2022 года студенты Тюменской области организовали и приняли участие в первой волне Областного студенческого форума. Победителями и обладателями гранта стали команды пяти проектов: «Биогеоtaim», «Репродуктивное здоровье», Student's cosplay fest, Co-creations, «Science tour в Сибири».