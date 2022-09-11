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Происшествия11 сентября 2022 5:51

На тюменской трасе после ДТП с лосем погиб пассажир иномарки

Водитель получил тяжкие травмы
Виктория Терина
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На 336-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск вчера в десятом часу вечера автомобиль «Хендэ» сбил лося, выбежавшего на дорогу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

От удара автомобиль отбросило в кювет. В итоге в ДТП погиб 23-летний пассажир иномарки, житель Омской области, а 24-летний водитель, житель Пуровского района ЯНАО доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Лось погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.

Напомним, мы писали ранее о том, что под Тюменью насмерть сбили женщину, которая шла на работу.