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Общество11 сентября 2022 5:26

В Аромашевском районе ввели в оборот 75 участков пашни, общей площадью больше 45 тысяч гектаров

В оборот ввели 8 тысяч 496 га неиспользуемой земли почти во всех сельских поселения района
Виктория Терина
Фото: страница главы Аромашевского района в соцсети

Фото: страница главы Аромашевского района в соцсети

В Аромашевском районе ввели в оборот 75 участков пашни, общей площадью 45 тысяч 340 гектаров за пять лет. Об этом глава Аромашевского района Игорь Власов рассказал на совещании «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения» губернатору Тюменской области Александру Моору.

- За пять лет в районе сформировано и зарегистрировано право муниципальной собственности на 178 земельных участков из невостребованных земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 15 тысяч 228 га. Всего по результатам аукционов заключено договоров аренды на 54 тысячи 245 га земель сельскохозяйственного назначения, - отметил Власов.

На 6 августа по Аромашевскому району объем пашни в обработке составляет 34 тысячи 338 га. В оборот ввели 8 тысяч 496 га неиспользуемой земли почти во всех сельских поселения района.