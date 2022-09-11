Тюменским дачникам советуют проводить побелку деревьев в сухую погоду Фото: Юлия Кучеренко

Тюменским дачникам советуют белить деревья осенью. Это предотвращает растрескивание коры.

Опытные дачники знают, что осенняя побелка деревьев - самая эффективная. В отличии от весенней побелки у осенней есть свои преимущества.

- Осенняя побелка защищает деревья от солнца в февральские и мартовские дни, предотвращает растрескивание коры от перепадов температур, снижает количество жизнеспособных зимующих вредителей, - рассказала опытный садовод Лидия Терентьева.

Женщина советует проводить побелку деревьев в сухую погоду в октябре-ноябре. Обрабатывать необходимо весь штамб полностью и скелетные ветви у основания на треть длины, иногда наполовину.

По словам Лидии Терентьевой, она проводит побелку деревьев разными составами: разведенной известью, водно-эмульсионной и водно-дисперсионной краской.

- Состав побелки должен позволять стволу "дышать" и хорошо держаться даже в дождливую погоду. Для этого в смесь вношу глину, молоко, хозяйственное или зеленое мыло, иногда клеи - ПВА или казеиновый - советует садовод.

Побелка должна успеть высохнуть до дождей. Дачники советуют работу проводить тщательно – без пропусков.