В Тюменской области медики помогли женщине в стремительных родах двойни Фото: Татьяна Коркина

Медики ишимской скорой помощи помогли женщине в стремительных родах.

Медики находились в командировке в Армизонском районе и приняли участие в домашних родах. Скорую вызвала сама беременная женщина - это были её пятые роды. Приехав по адресу, медики обнаружили, что роды уже идут и причем стремительные.

- Мы были уверены, что довезем пациентку до больницы, где она и должна была рожать, но судьба распорядилась иначе. Все происходило очень быстро, мы едва успели развернуть акушерскую укладку, как на моих руках оказалась новорожденная, - рассказывает работник скорой.

После первого малыша на свет неожиданно собрался появиться и второй ребенок, что стало большим сюрпризом как для фельдшеров, так и для мамы. 31-летняя женщина на учете не состояла, и о том, что станет мамой двойни, даже не догадывалась.

- За 32 года моей медицинской практики это были первые роды, непосредственным участником которых я стала. Много раз транспортировали женщин с родовой деятельностью, успевали довезти, в этот раз все было нестандартно и очень волнительно. К счастью, все прошло хорошо, обе малышки родились здоровыми и крепкими, по 3 кг каждая - делится медик.

Пока врачи работали с новорожденными и роженицей, навстречу им была направлена врач-педиатр и вызвана бригада Центра медицины катастроф. Маму с детьми доставили в Перинатальный центр Областной больницы №4 Ишима. В этом году здесь зарегистрирована уже четвертая двойня.