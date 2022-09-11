В Тюмени 11 сентября 2022 года пройдет небольшой дождь

Погода в Тюмени 11 сентября 2022 года Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня, 11 сентября, ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Подует северо-западный, северный ветер 4-9 м/с, днём порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6, местами заморозки -0, -5, днём потеплеет всего до +9, +14 градусов.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Наступает большой поворот в природе: заканчивается лето, вместе с первыми заморозками приходит осень. «Иван Постный пришел, лето красное увел», - подмечали люди. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «С Ивана мужик осень встречает, баба бабье лето начинает»; «Иван Постный - осени отец крестный»; «Иван Предтеча гонит птиц далече». Кстати, по поведению разных птиц в этот день судили о погоде. Если на Ивана Постного летели на юг журавли - это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали - ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей - надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь - к дождю.