Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов рассказал о том, почему не поехал в ЛНР вместе с коллегами

Фото: Есен Абилькенов

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов прокомментировал слухи, появившиеся сегодня в СМИ о том, почему он не поехал в ЛНР вместе с коллегами 5 сентября.

- Ответ прост: с 3 сентября я болею коронавирусом, поэтому нахожусь на больничном. Первые два дня было тяжко, потом полегче. Надеюсь, на днях меня выпишут. Как только представится возможность, обязательно побываю в ЛНР и Краснодонском районе, - сказал сенатор.

Также Павел Тараканов пожелал тюменцам доброго здоровья и посоветовал соблюдать меры профилактики.

Напоминаем, что Тюменская область оказывает помощь Краснодонскому району ЛНР в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. Документ основан на принципах договора о дружбе и взаимной поддержке.