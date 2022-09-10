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Общество10 сентября 2022 13:58

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов рассказал о том, почему не поехал в ЛНР вместе с коллегами

Он находится на больничном
Марина Прохорова
Фото: Есен Абилькенов

Фото: Есен Абилькенов

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов прокомментировал слухи, появившиеся сегодня в СМИ о том, почему он не поехал в ЛНР вместе с коллегами 5 сентября.

- Ответ прост: с 3 сентября я болею коронавирусом, поэтому нахожусь на больничном. Первые два дня было тяжко, потом полегче. Надеюсь, на днях меня выпишут. Как только представится возможность, обязательно побываю в ЛНР и Краснодонском районе, - сказал сенатор.

Также Павел Тараканов пожелал тюменцам доброго здоровья и посоветовал соблюдать меры профилактики.

Напоминаем, что Тюменская область оказывает помощь Краснодонскому району ЛНР в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. Документ основан на принципах договора о дружбе и взаимной поддержке.