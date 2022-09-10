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Здоровье10 сентября 2022 12:39

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 10 сентября 2022 года: заболел 1 131 человек, скончался 1

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 сентября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 218 373.

При этом в больницы региона госпитализировано 39 человек, скончался - один. Всего с начала пандемии умерли 4 344 человека.

В России выявлено 53 486 человек с COVID-19, госпитализировано - 3 977. Всего в стране зарегистрирован 20 013 781 случай. Излечились от коронавируса 46 023 человека, скончались - 97.