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Недвижимость10 сентября 2022 12:28

На реконструкцию тюменского аэропорта Рощино потратят почти 8 миллиардов рублей

Информация об этом размещена на портале госзакупок
Марина Прохорова
Фото представлено КП

Фото представлено КП

На реконструкцию тюменского аэропорта Рощино потратят почти 8 миллиардов рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Тюмень (Рощино)», - говорится в техзадании к закупке.

Согласно конкурсной документации, работы необходимо завершить до 31 октября 2026 года. В обязанности исполнителя входит обустройство переходов, реконструкция инженерных сетей, строительство пропускных пунктов систем безопасности, комплексов паспортного и таможенного контролей, багажного отделения.