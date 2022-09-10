В Тюменской области досрочно проголосовали почти 4 тысячи человек

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До единого дня голосования в Тюменской области осталось меньше суток. Как сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин, 11 сентября свои двери для избирателей откроют 139 участков.

- Все помещения готовы к процедуре голосования. Приглашаю всех выразить свою политическую волю. Сегодня, до конца дня, можно проголосовать досрочно. Для этого нужно подойти на свой избирательный участок с паспортом и написать заявление, - рассказал глава Избиркома.

Отмети, что досрочное голосование стартовало 31 августа. По данным на 10:00, участие в нем уже приняли 3 906 жителей региона или 5,88% избирателей.

Важно! Для участия в досрочном голосовании нужна уважительная причина.

Напоминаем, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей найти время и принять участие в выборах. По его словам, только от людей зависит, насколько избранные депутаты будут компетентными и, самое главное, неравнодушными.