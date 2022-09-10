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Происшествия10 сентября 2022 6:41

В Тюмени пьяный водитель «Лексуса» устроил массовое ДТП с участием скорой помощи

Пострадала 43-летняя женщина
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Минувшей ночью в Тюмени произошло массовое ДТП с участием двух иномарок и машины скорой помощи. Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Мельникайте и 50-лет Октября.

- По предварительным данным, 34-летний водитель «Лексуса» не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего автомобиль въехала в заднюю часть «Ниссана», а потом «Лексус» столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, - уточнили подробности случившегося в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Позже сотрудники ГИБДД установили, что виновник аварии был пьян. Показания алкотестера составили 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Кстати, в ДТП пострадала 43-летняя пассажирка «Ниссана». Ей оказали необходимую медицинскую помощь.