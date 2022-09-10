В Тюмени стена снесенного дома рухнула на припаркованные автомобили

Скриншот из видео

В тюменском ЖК «Финский залив» стена снесенного здания рухнула на парковку, где стояли автомобили. Видео инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях, сопроводив его бурными комментариями.

- Стену снесли, никому ничего не сказали. На машины все это прилетело. Разве так делается? - возмущается женщина за кадром.

Судя по ролику, камни и куски кирпичей разлетелись по большей части территории. В этот момент на стоянке находились две легковушки и грузовик с передвижной лестницей. Последнему, кстати, досталось больше всего.

Напоминаем, что ЖК расположен на Мысу, где в последнее время ведется активное благоустройство. Например, планируется облагородить парк «Водник», который как раз находится возле ЖК «Финский залив» и «Зеленый мыс». Местные жители очень любят тут прогуливаться, а после обновления делать это можно будет с комфортом.