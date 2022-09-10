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Происшествия10 сентября 2022 1:00

В Тюмени 10 сентября 2022 года после обеда пройдет дождь

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 10 сентября 2022 года
Марина Прохорова
В Тюмени 10 сентября 2022 года после обеда пройдет дождь

В Тюмени 10 сентября 2022 года после обеда пройдет дождь

Фото: Вера Зенина

В субботу, 10 сентября, тюменцев ожидает пасмурная погода. С самого утра небо будет затянуто тучами, после обеда пройдет небольшой дождь, а к вечеру выглянет солнце.

Днем столбики термометров покажут +12 градусов, затем температура опустится до +8, а ночью похолодает до +5.

Днем будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-восточный 4-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже:

Фото: МЧС России по Тюменской области

Фото: МЧС России по Тюменской области