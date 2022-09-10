В Тюмени 10 сентября 2022 года после обеда пройдет дождь
Фото: Вера Зенина
В субботу, 10 сентября, тюменцев ожидает пасмурная погода. С самого утра небо будет затянуто тучами, после обеда пройдет небольшой дождь, а к вечеру выглянет солнце.
Днем столбики термометров покажут +12 градусов, затем температура опустится до +8, а ночью похолодает до +5.
Днем будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-восточный 4-9 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже:
Фото: МЧС России по Тюменской области