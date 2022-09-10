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Общество10 сентября 2022 15:11

Тюменцы смогут бесплатно посетить премьеру документального фильма про буллинг

Она состоится 14 сентября
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Жители Тюмени смогут бесплатно посетить премьеру документального фильма про буллинг «Мы просто шутим», которая состоится 14 сентября. По словам режиссера Максима Федорова, в ленте собраны истории реальных людей, которые лично сталкивались с травлей в школе.

Герои картины делятся своими эмоциями, впечатлениями и переживаниями. Одни зрители узнают в этих историях себя, а кто-то взглянет на эти ситуации со стороны. Автор проекта надеется, что тюменцы проникнутся откровениями, сделают свои выводы и обратят внимание на данную проблему.

- Фильм возник по ряду факторов, один из которых - личный опыт жителей Тюмени. Многие люди сталкивались с буллингом, были свидетелями агрессивного отношения к другому человеку. Во время съемок мы сделали наблюдение: жертвами травли, например, в школе становятся дети, которые как-либо отличаются от остальных. Это могли быть дискриминации по достатку семьи, месту рождения, характеру человека и даже его интересов, - поделился режиссер.

Экспертными комментариями в фильме делятся руководитель проекта «Папы против травли», общественный деятель Максим Шереметьев, практикующий психолог, старший преподаватель ТюмГУ Ирина Русяева и директор средней школы №94 Светлана Колчанова. В картине они рассказывают, как бороться с буллингом и какие существуют методы профилактики этого явления.

Посмотреть тюменский документальный фильм «Мы просто шутим» жители и гости города смогут 14 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк» (ул. Максима Горького, 70). Вход свободный. Необходимо пройти регистрацию на событие. Количество мест ограничено, сообщает «Мой портал».