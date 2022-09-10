Тюменцы смогут бесплатно посетить премьеру документального фильма про буллинг

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Жители Тюмени смогут бесплатно посетить премьеру документального фильма про буллинг «Мы просто шутим», которая состоится 14 сентября. По словам режиссера Максима Федорова, в ленте собраны истории реальных людей, которые лично сталкивались с травлей в школе.

Герои картины делятся своими эмоциями, впечатлениями и переживаниями. Одни зрители узнают в этих историях себя, а кто-то взглянет на эти ситуации со стороны. Автор проекта надеется, что тюменцы проникнутся откровениями, сделают свои выводы и обратят внимание на данную проблему.

- Фильм возник по ряду факторов, один из которых - личный опыт жителей Тюмени. Многие люди сталкивались с буллингом, были свидетелями агрессивного отношения к другому человеку. Во время съемок мы сделали наблюдение: жертвами травли, например, в школе становятся дети, которые как-либо отличаются от остальных. Это могли быть дискриминации по достатку семьи, месту рождения, характеру человека и даже его интересов, - поделился режиссер.

Экспертными комментариями в фильме делятся руководитель проекта «Папы против травли», общественный деятель Максим Шереметьев, практикующий психолог, старший преподаватель ТюмГУ Ирина Русяева и директор средней школы №94 Светлана Колчанова. В картине они рассказывают, как бороться с буллингом и какие существуют методы профилактики этого явления.

Посмотреть тюменский документальный фильм «Мы просто шутим» жители и гости города смогут 14 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк» (ул. Максима Горького, 70). Вход свободный. Необходимо пройти регистрацию на событие. Количество мест ограничено, сообщает «Мой портал».