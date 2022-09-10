За год население Тюменской области увеличилось на 3,5 тысячи человек Фото: Вера Зенина

Населению Тюменской области продолжает расти. За год оно увеличилось на 3,5 тысячи человек и на 1 июля 2022 года составило 1 млн 551,6 тысячи человек, сообщает «Вслух.ру».

В первом полугодии на постоянное место жительство в Тюменскую область переехало 22 582 человека. Основная часть - 19 945 - из других регионов России, 2 512 граждан прибыли из стран СНГ, а 125 - из дальнего зарубежья.

Что касается рождаемости, то за шесть месяцев на свет появилось 8 556 малышей, из которых 91 - двойня. Среди новорожденных больше мальчиков. Самые популярные имена - Артем и София. Также в пятерку популярных имен входят Виктория, Ева, Анна, Алиса. У мальчиков - Александр, Матвей, Роман и Михаил.