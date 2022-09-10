В Тобольске пройдет креативная сессия, на которой обсудят идеи к грантовому конкурсу

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

В Тобольске,17 сентября, пройдет креативная сессия для участников проекта «Моя идея», на которой горожанам расскажут о нюансах проектной деятельности. Зарегистрироваться на встречу можно в группе мультицентра в соцсети «ВКонтакте».

- Подобные мероприятия помогают раскрыть инициативной молодежи свой потенциал. Дают возможность не только придумать, но и реализовать идею под руководством профессионалов, - рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» Екатерина Лезнева.

После сессии участники смогут подать проекты на грантовый конкурс «Моя идея», во время проведения которого выберут пять лучших инициатив. Победители получат финансовую поддержку и продюсирование на этапе реализации.

Напоминаем, что конкурс проектов «Моя идея» направлен на поиск и продюсирование новых лидеров, молодежных объединений и сообществ муниципальных образований юга Тюменской области, сообщает «Мегатюмень».