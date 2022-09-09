В Тюмени неизвестный обстрелял автомобили из пневматического оружия

Фото: соцсети

В Тюмени сегодня вечером неизвестный обстрелял автомобили в районе КПД. Об этом в городских соцсетях сообщил житель района и по совместительству один из пострадавших.

«До этого стреляли в «Ларгус». Сегодня на лобовом стекле моей машины повреждения. Будьте осторожны», – пишет автор поста.

Инцидент произошел у дома на улицы Республики, 185. Сейчас тюменцы, проживающие в этом районе, боятся, что стрелявший по лобовым стеклам автомобилей может перейти на людей.

Сейчас происшествие находится в ведении участкового уполномоченного, который проводит проверку всех обстоятельств дела. По ее итогам содеянному будет дана правовая оценка.