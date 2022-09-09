В Тюменской области уже проголосовали 3 346 избирателей Фото: Татьяна Коркина

В десятый единый день голосования в Тюменской области будут работать 139 избирательных участков, в регионе смогут проголосовать больше 185 тысяч избирателей.

Полностью формируются думы в муниципалитетах Тюменской области: в Вагайском, Ишимском районах и Казанском сельском поселении изберут по 15 депутатов, в Мальковском сельском поселении – 10. А в 14 муниципальных районах проводятся дополнительные выборы в представительные органы МО.

В Тюменской области уже проголосовали 3 346 избирателей. Как отметил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, на избирательных участках в Тюменской области 11 сентября будут работать 233 наблюдателя. Все 139 участков на сегодня соответствуют предъявляемым требованиям безопасности.

– Там, где не установлены стационарные рамки металлодетекторов, будут использованы ручные металлодетекторы. Средствами видеофиксации оборудованы все избирательные участки. Записи на избирательных участках будут осуществляться в круглосуточном режиме и храниться в течение трех месяцев, – отметил Игорь Халин.