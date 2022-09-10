В Тюменском районе подвели итоги «Трудового лета-2022»

Молодежь Тюменского района подвела итоги «Трудового лета-2022» Фото: Ольга Крыльцова

За время каникул в муниципальных образованиях Тюменского района было трудоустроено почти 3 тысячи детей и подростков. Сто лучших из них приехали на праздник закрытия «Трудового лета-2022», организованный районным управлением по спорту и молодежной политике в с. Успенка.

Трудовые отряды поделились на 10 команд, чтобы пройти 12 станций, на каждой из которых их ждало задание на смекалку, ловкость и командное взаимодействие. С удовольствием поучаствовали команды и в массовом танцевальном флешмобе «Звезды трудового лета». А в конкурсе на «Лучший подростковый отряд» ребята представили свои видеовизитки и рассказали о проделанной работе. Были и комичные сценки, и песни, и яркие танцы. С участниками на сцене часто танцевал весь зал.

Отметим, что в течение трех месяцев подростки побывали на мастер-классах от Кванториума и университетов г. Тюмени - отличная возможность ближе познакомиться с вузом, а может и определиться с профессией.

20 подростков, которые наиболее ярко проявили себя в работе летом, получили заслуженные награды из рук главы Тюменского района Светланы Ивановой.