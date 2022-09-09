В школе №88 Тюмени не изменят форму одежды учащихся Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени управляющий совет школы № 88 решил не вносить никаких изменений в правила внутреннего распорядка, касающиеся формы одежды школьников.

– Это единогласное решение было принято после конструктивного обсуждения. Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь Конституцией Российской Федерации и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания, - рассказала председатель совета Елена Корчемкина.

Представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов добавил, что форму одежды для школьников определяют сами образовательные учреждения, согласно требованиям федерального закона об образовании.

– Если есть определенные правила, требования и нормы, считаю, что их надо выполнять и учитывать. С этим надо соглашаться, – отметил Яраги Курбанов.

Напомним, в первых числах сентября в учебном заведении произошел инцидент со школьницей, которая пришла в хиджабе.