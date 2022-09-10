Тюменцам рассказали, что такое родовой капитал и как его сформировать Фото: Вера Зенина

В наши дни родовой капитал часто путают с материнским, но это совсем разные понятия. Материнский капитал - мера государственной поддержки, а родовой - семейные сбережения для потомков, которые передается по наследованию следующим поколениям, сообщает «Тюменская область сегодня».

По словам финансового консультанта Елены Степановой, к родовому капиталу можно отнести бизнес, деловые и семейные активы: недвижимость, ценные коллекции, антиквариат, инвестиционные вложения в ценные бумаги и многое другое.

Роль по созданию родового капитала традиционно принимает на себя глава семьи. Этот процесс включает в себя не только накопление активов, но и формирование особого образа мышления у детей и внуков. Важно, чтобы потомки были в состоянии оценить, сохранить и приумножить полученное. Ведь есть риск, что последующие поколения «разбазарят» все имущество.

Есть основные принципы формирования наследства. Во-первых, нужно мыслить не годами, а десятилетиями.

- Когда создаете какой-то актив, выстраивайте масштабную стратегию. Вашим капиталом будут пользоваться дети и внуки через десятки лет. Поэтому не стоит вкладываться в рискованные инструменты, лучше выбрать более консервативные варианты. Планируйте плавный, но уверенный рост капитала, - рекомендует Елена Степанова.

Во-вторых, нужно разделять деловой капитал и семейный.

- Если глава семьи, владелец капитала - предприниматель, живет своим делом и вкладывает в его развитие все силы и средства, то его наследники могут не потянуть эту нагрузку. У них могут быть другие интересы и доставшийся в наследство бизнес отца они просто-напросто потеряют, - рассуждает эксперт.

В-третьих, не лишним будет объединяться с другими членами семьи для одной цели.

- С раннего возраста посвящайте детей в свою деятельность. Берите на работу, рассказывайте о своем занятии. Объясняйте, зачем вы этим занимаетесь, почему вам это нравится. Дети лучше поймут себя и выберут дело жизни, когда перед глазами будет пример родителей, которые горят любимым делом, - считает Елена Степанова.