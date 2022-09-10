Уже два года тюменские волонтеры проводят социальные субботники и помогают людям

Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Уже два года волонтеры тюменского «Оперативного штаба добрососедства» проводят социальные субботники. Они оказывают адресную помощь пожилым людям и с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации проекта «Добро рядом 2.0» также происходит развитие и корпоративного волонтерства. Так, волонтеры компании «Газпромнефть-Ямал», взяв с собой инвентарь для уборки, поспешили на помощь к Евгении Павловне. Активисты провели в ее квартире генеральную уборку: помыли окна, протерли двери и подоконники от пыли.

- Спасибо большое, ребята! Без вас я бы не навела порядок в квартире. Очень рада, что в нашем городе есть люди, которые готовы прийти на помощь, - поделилась впечатлениями о работе волонтеров Евгения Павловна.

Кроме помощи по дому и уборок территории дворов, «добрососеди» вручают наборы текстильных принадлежностей, комплекты постельного белья и защитные маски, которые шьют волонтеры 55+ в рамках работы «Благотворительного ателье».

Стать частью команды Оперативного Штаба или рассказать о сложной жизненной ситуации можно, позвонив в колл-центр по телефону: 8(3452)51-77-05 (будние дни с 8:00 до 16:30), написав в чат мессенджера соседской взаимопомощи или отправив сообщение через социальную сеть «ВКонтакте».