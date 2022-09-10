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Общество10 сентября 2022 6:13

Жительница Голышманового района коллекционирует заварочные чайники

У Людмилы Петуховой есть уже 80 экспонатов
Марина Прохорова
Фото: Голышманово сегодня

Фото: Голышманово сегодня

Жительница деревни Боровлянка Голышмановского округа Людмила Петухова собирает уникальные заварочные чайники. В ее коллекции насчитывается 80 экспонатов, самый маленький из них вмещает лишь одну чаинку, а самый большой - три литра напитка.

- Я работала старшим воспитателем в Боровлянском детском саду. Когда вышла на пенсию, у меня появилось больше свободного времени на увлечения. Вот уже лет пять, как собираю чайники-заварники. Началось все с декоративного, который всего с наперсток - в высоту 2 сантиметра. Моя знакомая хотела его выбросить за ненадобностью, но я решила дать ему вторую жизнь, - рассказала Людмила Васильевна.

Позже у женщины появились и другие экспонаты: сама купила, родственники и друзья дарят, земляки приносят. В ее коллекции есть чайники из Китая, Японии, Турции, Казахстана, Грузии и многих российских городов.

- Много читаю о церемониях чаепития в разных странах, изучаю историю появления заварочных чайников. Оказывается, впервые их выпустили в Китае. Сначала они были квадратной формы, а не округлой. Тогда заварочники изготавливали из глины. Чем больше узнаю нового, тем становится интереснее, - признается Людмила.