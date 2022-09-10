Стало известно, что появится на месте старых снесенных домов в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

Тюмень активно избавляется от аварийных домов. Только в 2021 году из 212 старых строений удалось переселить 2 383 человека. Расходы из бюджета на эти цели составили 2 млрд 428 млн рублей. Кстати, по сравнению с 2020 годом, объем финансирования увеличился на 14%.

Всего было снесено 123 дома, из которых 100 - за счет бюджета, 82 освобожденных участка предназначены под строительство объектов здравоохранения, образования, благоустроенные территории и для освоения инвесторами-застройщиками. Отметим, что 28 участков не вовлечены в оборот в связи с расположением в границах красных линий. По 12 вопрос еще не решен, один участок используется для проезда на время строительства.

В 2022 году планируется расселить 161 аварийный дом, где проживает 2 961 человек. Объем бюджетного финансирования составит 3 млрд 115 млн 579 тыс. рублей. На данный момент уже расселено 1 049 человек из 69 домов.

Из 130 запланированных к сносу аварийных домов, с землей сравняли уже 69, в том числе 65 - за счет бюджета.

Известно, что 31 участок будут осваивать инвесторы-застройщики. Два участка на ул. Ямская отдадут под благоустройство, еще три - на развитие заречной части Тюмени. Два находятся в границах участков для размещения социальных объектов: спортивного центра с бассейном на ул. Р. Люксембург и поликлиники на 300 посещений в смену на ул. Полевая. На четырех участках, где нельзя возводить объекты капстроительства, могут появиться зеленые уголки, детские и спортивные площадки, парковки. Восемь - отнесены к территории общего пользования. По остальным - ведется работа, сообщает «Вслух.ру».