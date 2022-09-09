Контрактников из Тюменской области окропили святой водой перед отправкой в зону спецоперации на Украине

Фото: Тобольская епархия

Военнослужащие-контрактники из Тюменской области получили нательные крестики, молитвословы и иконки перед отправкой в зону спецоперации на Украине. Как сообщили в пресс-службе Тобольской митрополии, для этого настоятель тюменского казачьего храма преподобного Серафима Саровского иерей Владимир Язов отправился в Нижегородскую область. На командировку его благословил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Фото: Тобольская епархия

Перед тем как отправиться на спецоперацию, 15 военнослужащих исповедались, трое крестились, ещё десять человек приняли участие в заупокойной литии и молебене.

Фото: Тобольская епархия

Отметим, что на Донбасс отправлялись тюменские контрактники, которые прошли военное обучение в Нижегородской области в течение нескольких недель. Отец Владимир окропил личный состав спецподразделения святой водой, после чего военнослужащие вместе с техникой отправились в зону спецоперации.