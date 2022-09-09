Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 сентября 2022 года увеличилось на 1 016 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 сентября 2022 увеличилось на 1 016 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 сентября 2022 года увеличилось на 1016 человек, включая 197 детей. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 217 236 человек.

За сутки от ковида вылечились 1206 человек (за весь период – 203 128 человек). На искусственной вентиляции легких находятся три пациента, под медицинским наблюдением – 9 319 человек. Для больных ковидом развернуто 160 коек, свободный коечный фонд составляет 23,7%.

В лабораториях региона проведено 5239 исследований за сутки (всего с начала пандемии – 4 270 348). Против коронавируса вакцинировано 1 320 096 человек, полный курс прошли 1 142 786 человек.