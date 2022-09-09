В Тюмени мужчина с женой убили любовницу, выкинули тело в мусорку, а вещи сожгли в печи Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела против 45-летнего жителя Тюмени и его 31-летней жены, которые обвиняются в убийстве группой лиц по предварительному сговору, сообщили в региональном СК.

Следствие выяснило, что обвиняемые на фоне конфликта в семье на почве ревности решили убить их общую 36-летнюю знакомую. Они заранее разработали план, по которому и исполнили задуманное. Вечером 11 февраля 2022 года мужчина пригласил девушку на свидание к себе в гости, где вместе с женой её убили. После этого они выкинули тело в мусор в одном из районов Тюмени, а вещи сожгли дома в печи. Спустя какое-то время тело женщины нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода.

Супружескую пару арестовали, следователи опросили более 30 человек. С помощью криминалистической техники они осмотрели место преступления, благодаря чему удалось найти в печи сожженные вещи потерпевшей. За это время было назначено и проведено около 15 судебных экспертиз и отсмотрено видео с камер наружного видеонаблюдения.

Уголовное дело направлено в суд.