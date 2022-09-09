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Происшествия9 сентября 2022 9:16

В Тюмени отважная бабуля прервала разговор с мошенниками, пытавшимися раскрутить её на деньги

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени отважная бабуля прервала разговор с мошенниками, пытавшимися раскрутить её на деньги

В Тюмени отважная бабуля прервала разговор с мошенниками, пытавшимися раскрутить её на деньги

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело по статье «Попытка мошенничества», которое попытались совершить против 85-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, пенсионерка обратилась в первый отдел городской полиции. По её словам, на телефон ей позвонил неизвестный, который сообщил, что ее дочь спровоцировала ДТП. Чтобы дочь смогла избежать уголовки, пенсионерка должна снять со счета все свои сбережения и передать деньги курьеру. Правда, женщина не поверила мошеннику, положила трубку и позвонила старшей дочери, чтобы уточнить информацию.

Сейчас полиция ищет мошенников.