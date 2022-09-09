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Происшествия9 сентября 2022 7:12

Под Тюменью пьяный водитель без прав на квадрике впечатался в забор и получил ранения

ДТП произошло в садовом обществе «Ясная поляна»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Под Тюменью пьяный водитель без прав впечатался в забор и получил ранения

Под Тюменью пьяный водитель без прав впечатался в забор и получил ранения

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В садовом обществе «Ясная поляна», что под Тюменью, пьяный водитель без прав на квадроцикле въехал в забор и получил ранения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Показания алкотестера составили 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Тот самый квадрик

Тот самый квадрик

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Отличился и 24-летний пьяный водитель «Хенде», который в пять часов утра въехал в припаркованную «Хонду» в деревне Патрушева на ул. Московской. Показания алкотестера составили 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 23-летняя пассажирка автомобиля получила травмы.

Авария в Патрушева

Авария в Патрушева

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства обеих аварий выясняются.