Под Тюменью пьяный водитель без прав на квадрике впечатался в забор и получил ранения

Под Тюменью пьяный водитель без прав впечатался в забор и получил ранения
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В садовом обществе «Ясная поляна», что под Тюменью, пьяный водитель без прав на квадроцикле въехал в забор и получил ранения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Показания алкотестера составили 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Тот самый квадрик
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Отличился и 24-летний пьяный водитель «Хенде», который в пять часов утра въехал в припаркованную «Хонду» в деревне Патрушева на ул. Московской. Показания алкотестера составили 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 23-летняя пассажирка автомобиля получила травмы.
Авария в Патрушева
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Обстоятельства обеих аварий выясняются.