В Затюменском экопарке появятся амфитеатр, скейт-парк, спортзал и туалет

В «Затюменском» экопарке появится амфитеатр, скейт-парк, спортзал и туалет Фото: Татьяна Коркина

Кофейня, спортивный зал, амфитеатр, торговый павильон и туалет появятся в Затюменском экопарке. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Помимо этого, в Затюменском хотят создать хоккейный корт, скейт-парк, хоккейный корт и другие спортивные зоны.

Сейчас ищут подрядчика, который займется очередным этапом благоустройства. На всё про всё уйдет более 15 миллионов рублей. Проект должен быть готов к 2023 году.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени планируют благоустроить 55 дворов в 2022 году. Перечень определяется исходя из предложений горожан.