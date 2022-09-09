Когда в Тюмени включат отопление в сентябре 2022 года

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, когда включат отопление в сентябре 2022 года Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени активно готовятся к отопительному сезону-2022 – 2023. Как сообщили в паблике «Тюмень – наш дом», до 15 сентября 2022 года каждый многоквартирный дом должен получить паспорт готовности к отопительному периоду. Большая часть многоэтажек, кстати, уже их получила, идет подготовка к подаче тепла в квартиры.

По словам мэра Тюмени Руслана Кухарука, крайний срок подачи тепла устанавливается в соответствии с федеральным законодательством. Среднесуточная температура воздуха не должна превышать 8 градусов по Цельсию в течение пяти дней.

– Думаю, в ближайшее время я подпишу такое постановление, и этот процесс планомерно будет запущен в разных районах города, – отметил Руслан Кухарук.

Первыми тепло получат социальные объекты – детсады, школы и больницы. Руководители этих учреждений, подавая заявку о включении отопления, должны учитывать комфорт, безопасность детей и пациентов.