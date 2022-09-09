Жителя Тюмени, друг которого сломал в ДТП череп и умер, отправили в колонию на шесть лет Фото: Татьяна Коркина

Шесть лет и 1 месяц колонии общего режима получил 26-летний Александр К., который признан виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ранее молодого человека уже подвергали административному наказанию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 13 июня 2022 года пьяный Александр ехал с другом на «Ладе» по ул. Тимуровцев. Обвиненный потерял управление, вылетел на обочину, врезался в стойки крепления дорожного знака и металлические ворота около жилых домов.

В результате его друг, сидевший на переднем сиденье непристегнутым, получил тупую травму головы, переломы костей лицевого скелета, свода черепа и травматический шок. Мужчина скончался от полученных травм в областной клинической больнице № 2.

Подсудимый вину признал полностью. Он рассказал, что друг попросил его сесть за руль, так как сам был очень пьяным, и он не смог другу отказать.

Помимо колонии, суд назначил выплатить 1,5 млн рублей матери погибшего и лишил его права управлять автомобилем на три года.