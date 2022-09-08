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Происшествия8 сентября 2022 13:58

В Тобольске 22-летний водитель получил 100 часов исправительных работ за тонировку не по ГОСТу

А ещё он 19 раз привлекался к административной ответственности
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тобольске 22-летний водитель получил 100 часов исправительных работ за тонировку не по ГОСТу

В Тобольске 22-летний водитель получил 100 часов исправительных работ за тонировку не по ГОСТу

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сто часов исправительных работ получил 22-летний житель Тобольска, который затонировал свой автомобиль не по ГОСТу.

Ранее парня 19 лет привлекали к административной ответственности

Ранее парня 19 лет привлекали к административной ответственности

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в Тобольске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада-Самара». Ранее водителю уже выдавали требование устранить нарушения правил дорожного движения, но парень так и не снял тонировку. На него составили административные материалы, а городской суд назначил 100 часов исправительных работ.

За два года парня 19 раз привлекали к административке за нарушения ПДД, в том числе 11 раз за незаконную тонировку, семь – за отсутствие полиса обязательного страхования и один раз за превышение скорости.