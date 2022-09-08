В Тюмени рабочий сломал затылок, свалившись в глубокую камеру для бетонирования балок

Фото: Государственная инспекция труда Тюменской области

Несчастный случай произошел 18 августа 2022 года с арматурщиком, работающим в филиале АО «Мостострой-11», территориальной фирме «Мостоотряд-36», в Тюмени. Как сообщили в Государственной инспекции труда Тюменской области, работник получил задание от мастера натянуть тент на железобетонную балку. Когда арматурщик выполнял работу, упал в камеру для бетонирования железобетонных балок на глубину более одного метра.

Коллеги-очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Медики констатировали у пострадавшего ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Оказалось, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ: в технологической карте не прописано, как предотвратить падение в эту камеру. Также установлено, что руководство не контролировало выполнение работ рабочими.

Работодателя могут привлечь к административной ответственности.