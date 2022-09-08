В Тюмени с 19 по 22 сентября 2022 года на два часа будут перекрывать дороги на Сакко и Водопроводной

В Тюмени с 19 по 22 сентября 2022 на два часа будут перекрывать дороги на Сакко и Водопроводной Фото: Татьяна Коркина

Движение транспорта на ул. Сакко – от ул. Первомайской до дома № 30, а также на ул. Водопроводной – от ул. Ванцетти до ул. Комсомольской – будет прекращено с 19 по 22 сентября 2022 года ежедневно, с 20 до 22 часов. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с культурно-массовым мероприятием, приуроченным к ежегодному Промышленно-энергетическому форуму ТNF.

Схема объезда Фото: Тюмень - наш дом

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, что до 28 сентября 2022 года закроют проезд от улицы Александра Матросова до Максима Горького. Объезжать перекрытый участок можно по межквартальным проездам. Также 17 сентября 2022 года на полдня перекроют весь центр из-за проведения «Кросса нации».