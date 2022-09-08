В Тюмени пенсионерка, которая шла в сторону автовокзала, пошатнулась и упала замертво Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 8 сентября, трагически погибла пенсионерка, которая шла в сторону автовокзала. Неподалеку от улицы Республики, 203 женщина почувствовала себя плохо, пошатнулась, упала и потеряла сознание. ЧП произошло на глазах очевидцев, которые тут же вызвали скорую помощь. Правда, спасти женщину не удалось – она скончалась.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, вызов в скорую поступил в 11.20 и через шесть минут бригада уже была на месте происшествия. Медики боролись за жизнь пенсионерки, проводили сердечно-лёгочную реанимацию. К сожалению, спасти ее не удалось.

«Это всё происходило на моих глазах, жутко», – написала в соцсети очевидица трагедии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что женщине стало плохо на набережной, она скончалась в карете скорой.