Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 сентября 2022 года увеличилось на 890 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 сентября 2022 года увеличилось на 890 человек, включая 193 детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом в регионе с начала пандемии составило 216 220 человек.

За сутки выздоровели 1247 человек (за весь период вылечились 201 922 человека). Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких, под медицинским наблюдением 8 987 человек.

Для лечения больных ковидом развернуто 160 коек, свободный коечный фонд составляет 20%. Также за сутки проведено 6 109 лабораторных исследований. Полный курс вакцинации прошли 1 142 104 человека.