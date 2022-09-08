Первоклашкам Тюменской области с каникулами повезло больше, чем всем остальным Фото: Татьяна Коркина

Департамент образования и науки Тюменской области назвал сроки проведения каникул для школ региона в новом учебном году. Как сообщили в телеграм-канале инфоцентра региона, все каникулы рассчитаны на 9 дней.

Осенние: с 29 октября по 6 ноября 2022 г.

Зимние: с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

Весенние: с 18 марта по 26 марта 2023 г.

Сроки каникул у тюменских школьников на 2022-2023 годы Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

А вот первоклашкам повезло больше остальных. У них будут дополнительные каникулы с 18 по 26 февраля 2023 г.