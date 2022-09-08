В Тюмени ещё четырех человек упекли в СИЗО за изготовление самодельной взрывчатки Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ещё четыре человека, которых подозревают в изготовлении взрывчатых веществ в Тюмени, по решению Центрального районного суда отправлены в СИЗО. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, их имена Никита, Данил, Юрий и Роман. Все четверо будут находиться в СИЗО до 30 октября 2022 года вместе с 24-летним Кириллом и 23-летним Денизом.

Напомним, 2 сентября 2022 года стало известно, что двоих молодых людей отправили в СИЗО на два месяца. Причина – обвинение в изготовлении самодельного взрывчатого вещества. 30 августа 2022 года Кирилл и Дениз изготовили дома самодельную взрывчатку. Вечером того же дня они отправились в район ТЭЦ-2, чтобы найти подходящее место в лесу для взрыва.

Правда, взорвать взрывчатку им не удалось: полиция сразу же их задержала. С собой у них была взрывчатка массой 312,13 грамма и два детонатора.