Банк запустил онлайн-сервис для предпринимателей по внесению изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк запустил онлайн-сервис для предпринимателей по внесению изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Сервис размещен на сайте http://reg.uralsib.ru/, он позволяет в онлайне оперативно с помощью подсказок вносить новые данные в реестры.

Сервис автоматически заполнит большинство полей на основе информации из открытых баз ЕГРИП/ ЕГРЮЛ, произведет нужные расчеты и внесет все данные в актуальный бланк декларации УСН или ЕНВД без ошибок.

Сервисом воспользоваться просто:

- зарегистрируйтесь на сайте

- заполните необходимые поля

- подпишите документы ЭЦП

- оплатите онлайн-подачу

- отправьте документы в налоговую через сервис.

Сервис будет уведомлять вас о ходе рассмотрения вашего заявления в ФНС, ответы от налоговой вы получите также онлайн.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года («Эксперт РА»).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2022 года насчитывает 219 точек продаж, 1437 банкоматов и 294 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.