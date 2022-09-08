Нефтяники инвестируют в экологию

Фото: РН-Пурнефтегаз

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности компании. «Роснефть» уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. Одной из приоритетных целей для компании является борьба с изменением климата.

С 2018 года компания направила более 200 млрд рублей «зеленых» инвестиций на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду в рамках реализации стратегии развития, при этом в 2021 году сумма «зеленых» инвестиций составила порядка 55 млрд руб.

«РН-Пурнефтегаз» за два последних года инвестировал в природоохранную и природовосстановительную деятельность порядка 763 млн рублей. В числе основных «зеленых» проектов повышение надежности трубопроводов, постоянный мониторинг компонентов окружающей среды, рациональное использование попутного нефтяного газа, эффективное управление водными ресурсами и рекультивация земель, а также сохранение биоразнообразия в районах присутствия.

Фото: РН-Пурнефтегаз

Приоритетное внимание в своей деятельности «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана – парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. На предприятиях компании ведется контроль источников эмиссии метана с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами. Так, экологические службы «РН-Пурнефтегаза» в ежедневном режиме мониторят территории лицензионных участков. Только за 2021 год километраж облёта БПЛА составил 66 210,53 км, что позволило охватить мониторингом все трубопроводы не менее 72 раз за год (6 раз в месяц).

«Роснефть» традиционно уделяет большое внимание сохранению и восстановлению природных ресурсов, включая лесные массивы. Лесные насаждения содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние предприятия по итогам 2021 года высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород в регионах присутствия. В 2022 году эта деятельность продолжается. В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечался 4 сентября, «РН-Пурнефтегаз» высадил в Губкинском аллею из 350 рябин, приуроченную к 85-летнему юбилею основателя Губкинского, первого генерального директора Общества Виктора Гавриловича Агеева.