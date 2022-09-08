Пассажира, изнасиловавшего 12-летнюю девочку в плацкарте возле Тобольска, отправили в тюрьму на 8 лет Фото: Татьяна Коркина

Восемь лет колонии строгого режима получил 31-летний житель Тюменской области, который совершил сексуальные насильственные действия против 12-летней девочки. Тобольский районный суд признал его виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, ночью 27 декабря 2021 года мужчина находился в плацкартном вагоне пассажирского поезда Сургут – Екатеринбург. Когда поезд проезжал возле Тобольска, мужчина стал домогаться 12-летней девочки и совершил против нее насильственные действия сексуального характера.

Преступление было всесторонне расследовано, собраны все необходимые доказательства, и уголовное дело направили в суд. Чтобы впредь не допустить таких ситуаций, руководству железнодорожной организации и полиции направили представления: усилить меры безопасности в поездах и устранить обстоятельства, которые способствуют совершению таких преступлений.