СМИ: в квартире у экс-редактора «ТюменьPro» Юлии Глазовой проходят обыски Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У экс-редактора порталов «ТюменьPro» и muksun.fm, внештатного корреспондента сибирского отделения «Радио Свобода – «Сибирь. Реалии»* (СМИ внесено в список инагентов) Юлии Глазовой проводятся обыски. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следственные мероприятия проходят в нескольких российских субъектах по местам проживания Youtube- и Telegram-каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву, который обвиняется в дискредитации ВС России.

По данным «Коммерсантъ’а», Глазова – участница проекта «Утро Февраля», она может находиться в контакте с Пономаревым.