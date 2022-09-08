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Происшествия8 сентября 2022 5:44

СМИ: в квартире у экс-редактора «ТюменьPro» Юлии Глазовой проходят обыски

Она может находиться в контакте с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
СМИ: в квартире у экс-редактора «ТюменьPro» Юлии Глазовой проходят обыски

СМИ: в квартире у экс-редактора «ТюменьPro» Юлии Глазовой проходят обыски

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У экс-редактора порталов «ТюменьPro» и muksun.fm, внештатного корреспондента сибирского отделения «Радио Свобода – «Сибирь. Реалии»* (СМИ внесено в список инагентов) Юлии Глазовой проводятся обыски. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следственные мероприятия проходят в нескольких российских субъектах по местам проживания Youtube- и Telegram-каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву, который обвиняется в дискредитации ВС России.

По данным «Коммерсантъ’а», Глазова – участница проекта «Утро Февраля», она может находиться в контакте с Пономаревым.