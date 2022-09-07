Тюменца судят за гибель детей в выкопанном им котловане. Фото: архив «КП».

В Тюменский районный суд поступило уголовное дело в отношении Валентина Петренко 1975 года рождения. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, Петренко недалеко от частного дома в деревне Решетникова выкопал котлован. Земляные работы были несанкционированными. Использовать водоем глубиной 4 метра он хотел в личных целях.

– Котлован стал местом трагедии: 2 июня этого года в водоеме утонули 10-летний мальчик и его 6-летний брат, – сообщили в пресс-службе.

Судебное заседание по делу пройдет в ближайшее время.

Как писала «Комсомольская правда» – Тюмень», мальчики пришли к котловану, чтобы порыбачить. После трагедии расследование взяла на контроль прокуратура Тюменской области.

Недавно, напомним, в акватории Гагры в Абхазии утонул 30-летний житель Тюменской области. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Причину гибели Виктора Корнейчука еще предстоит установить.