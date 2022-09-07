Трое ранены, один погиб. На трассе Тюмень – Нижняя Тавда автомобиль врезался в сосну

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль врезался в сосну. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Сегодня вечером на 76-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда произошла серьезная авария. Автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в дерево.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автомобиль съехал в кювет и врезался в сосну. От сильного удара дерево упало. По информации инспекторов, в машине находились молодые люди примерно 20 – 25 лет.

– Предварительно, скончался 21-летний пассажир. Трое ранены, их доставили в лечебное учреждение в Тюмень. Очевидцы рассказывают, что у двоих пострадавших очень тяжелые травмы, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, недавно в аварии в Винзилях погиб 16-летний подросток. Его, управлявшего мотоциклом, сбил на перекрестке 30-летний водитель легковушки. Водитель «Пежо» не заметил парня и не уступил ему дорогу при повороте. Видео со смертельной аварией опубликовали в социальных сетях.

До этого серьезно пострадала в аварии в центре Тюмени 60-летняя женщина. Ее сбил водитель «Форд Фокуса». У пенсионерки диагностировали травму бедра и переломы ребер.