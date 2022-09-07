ФСБ вычислила подпольную оружейную мастерскую в Тюмени. Фото: архив РУ ФСБ по Тюменской области.

Федеральная служба безопасности РФ вместе с МВД и Росгвардией пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 40 регионах. Среди них – Тюменская область, сообщается на сайте ведомства.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия силовики проводили в июле-августе этого года. В результате из незаконного оборота изъяли 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и западного производства: 4 пулемета, 25 пистолетов-пулеметов, 171 пистолет и револьвер, 130 винтовок, карабинов и ружей. Также в мастерских нашли пусковые установки с ракетами, огнеметы, артиллерийские снаряды, мины, гранаты и более 41 кг взрывчатки.

– Прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, пресечена преступная деятельность более 90 причастных лиц, – сообщили в пресс-службе ФСБ.

Недавно, напомним, сотрудники ФСБ выявили незаконное казино в Ишиме. Его организовал 39-летний житель Тюмени. За время работы казино он успел заработать более 5 миллионов рублей.