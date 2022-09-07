Тюменка ударила ножом напавшего на нее сожителя. Фото: «КП».

Медики из Ембаево обратились в полицию. К ним доставили пациента с ножевым ранением. Пострадавшим оказался местный житель 1989 года рождения.

Прибывший на место преступления участковый выяснил: мужчина выпивал вместе со своей девушкой, потом между ними завязалась ссора. Пострадавший несколько раз ударил сожительницу по лицу. После этого девушка взяла кухонный нож и ударила нападавшего в спину.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Девушке теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Недавно тюменские следователи завершили расследование убийства в селе Успенка. Там женщина 1955 года рождения напала на сожительницу своего сына. Она ударила ее ножом в спину, та от полученной раны скончалась на месте.