На фестиваль «Лето в Тобольском кремле» Тюменская область получила от правительства 14,5 миллиона. Фото: инфоцентр.

Тюменская область получила от Федерального агентства по туризму Российской Федерации субсидию на фестиваль «Лето в Тобольском кремле. Сибирские сезоны». Поддержка от правительства составила 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.

Мероприятие запланировано на следующий год, оно пройдет с 27 мая по 30 июля в Тобольске. В программу включены концерты и кухня, которые раскроют гостям историю и традиции Тюменской области.

Субсидию регион получил в рамках конкурса. В условиях сообщается, что выделенную сумму победитель может потратить на организацию площадки, разработку концепции, оплату хедлайнеров, на продвижение и оборудование с арендой.

«Финансируется мероприятие в размере не менее 30% от общей суммы расходов за счет средств внебюджетных источников», – также отмечено в условиях конкурса на сайте Федерального агентства по туризму.

Напомним, недавно Тобольск посетил артист Тимур Родригез. Там он снимался в трэвел-шоу. Как прошла встреча тоболяков со знаменитостью, мы писали в этом материале.